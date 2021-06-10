Гарегин II обратил внимание посла Казахстана на азербайджанские посягательства на границы Армении

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин II 10 июня принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного, пожелав послу плодотворной миссии в Армении, Католикос Всех Армян подчеркнул, что между Первопрестольным Св. Эчмиадзином и посольством Казахстана установились теплые отношения и плодотворное сотрудничество. Его Святейшество особо выделил сотрудничество в области межконфессионального диалога, напомнив об участии Армянской церкви в работе Всемирного конгресса мировых и традиционных религиозных лидеров и своем визите в Казахстан в рамках Конгресса.

Гарегин II коснулся сложной послевоенной ситуации, выразив надежду, что дружественный Казахстан как государство-член ОДКБ внесет свой вклад в усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

Его Святейшество обратил внимание посла Иманбаева на тревожный факт вторжения азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении, а также на жестокое отношение к армянскому культурному наследию на территориях Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана.

В свою очередь, новоназначенный посол Казахстана передал Гарегину II наилучшие пожелания руководства и президента его страны. Посол также отметил важность межрелигиозного диалога в мирном и гармоничном сосуществовании народов. В этой связи посол Иманбаев выразил благодарность Его Святейшеству за важное участие Армянской церкви в организации и участии во Всемирном конгрессе мировых и традиционных религиозных лидеров по инициативе Республики Казахстан.

Говоря о развитии, укреплении политического и экономического сотрудничества между двумя странами, посол Казахстана подчеркнул, что для него большая честь продолжать сформировавшиеся традиции дружбы. Посол Иманбаев заверил Католикоса Всех Армян, что будет продолжать прилагать усилия для дальнейшего углубления сотрудничества между Первопрестольным Св. Эчмиадзином и Казахстаном.

Собеседники также отметили важную роль армянской общины Казахстана в укреплении двусторонних отношений.