Власти Женевы назвали предстоящий саммит России и США историческим событием

Муниципалитет Женевы заявил, что считает большой честью выбор этого города и виллы Ла-Гранж в качестве площадки предстоящего 16 июня саммита России и США. В распространенном в четверг заявлении он поставил эту встречу в один ряд с другими событиями, которые он расценивает как исторические - состоявшимся в 1985 году советско-американским саммитом и с Женевским совещанием 1955 года с участием глав СССР, США, Великобритании и Франции, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вилла Ла-Гранж 16 июня 2021 года примет встречу американского и российского президентов. Это произойдет по прошествии 36 лет после другой исторической встречи в Женеве американского президента Рональда Рейгана и главы Советского Союза Михаила Горбачева", - констатировал Административный совет Женевы. "Тридцатью годами раньше, - напомнил он, - Женева принимала еще одно историческое заседание - встречу "четырех грандов". "Впервые после 1945 года победители во Второй мировой войне - Соединенные Штаты, СССР, Франция и Великобритания - согласились собраться в Женеве, под эгидой ООН, чтобы обсудить вопросы мира и безопасности", - говорится в заявлении.

Административный совет подчеркнул, что "считает огромной честью тот факт, что вилла Ла-Гранж выбрана в качества места встречи американского и российского президентов" 16 июня и пожелал, чтобы "переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным были плодотворными и конструктивными".