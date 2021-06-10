Думанян обратил внимание посла Беларуси на вопрос сохранения армянского наследия в Карабахе

Исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян принял делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Республике Армения Александром Конюком. На встрече присутствовал также заместитель министра Артур Мартиросян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя визит посла в министерство и подчеркнув важность дружественного сотрудничества между двумя странами, Ваграм Думанян выразил уверенность, что по итогам встречи будет намечен ряд практических шагов. И.о. министра подчеркнул важность реализации совместных проектов в сфере образования, науки, культуры, спорта, молодежи, а также обмена опытом.

Касаясь межвузовского и научного сотрудничества, Ваграм Думанян подчеркнул важность реализации образовательных и научно-исследовательских программ, а также программ обмена студентами и преподавателями, тесного сотрудничества в области информационных технологий.

И.о. министра также выразил готовность к развитию сотрудничества в сфере культуры, отметив, что в 2018 году была подписана «Программа культурного сотрудничества между министерством культуры Республики Армения и министерством культуры Республики Беларусь на 2019-2022 годы», согласно которой 16-19 мая 2019 года была организована программа «Дни культуры Беларуси в Армении».

По словам Ваграма Думаняна, в 2020 году планировалось организовать Дни культуры Армении в Беларуси, что, к сожалению, не состоялось, учитывая эпидемию COVID-19. Учитывая, что программа рассчитана до конца 2022 года, и.о. министра предложил рассмотреть возможность проведения Дней культуры Армении в Беларуси в 2022 году. Ваграм Думанян коснулся также возможности подписания новой программы сотрудничества между двумя странами на ближайшие 4 года.

Он обратил внимание посла на вопрос сохранения армянского культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, и предложил рассмотреть возможность создания группы мониторинга, в результате чего Азербайджан воздержится от разрушения или искажения около 4000 памятников культуры и армянских монастырей в регионе.

В контексте сотрудничества в области молодежи и спорта и.о. министра предложил рассмотреть возможность проведения совместных летних лагерей, олимпиад, сборов и других программ обмена между молодежью двух стран.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк поблагодарил за оперативную реакцию на их инициативы и предложения. Он пригласил Ваграма Думаняна в Беларусь, чтобы ознакомиться с деятельностью научно-образовательных и культурных учреждений этой страны, особенно с белорусским опытом в сфере информационных технологий.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и достигли договоренности о практических шагах.