МИД не может вести самостоятельную политику: Левон Тер-Петросян

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, возглавляющий список АНК, участвующий во внеочередных парламентских выборах, сказал, что МИД ни при какой власти ничего не может делать в одиночку. Это просто орган, выполняющий поручения главы государства.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Левон Тер-Петросян заявил на пресс-конференции, касаясь отставки главы МИД и его заместителей.

«Министерство иностранных дел не может вести независимой политики. Они делают то, что диктует Никол Пашинян. Сделали, увидели, что оказались в неловкой ситуации, поэтому началась серия отставок. Ни в коем случае нельзя обвинять МИД. Обвинять можно только в том случае, когда оно неправильно выполняет указания главы государства», - сказал Левон Тер-Петросян.

Департамент СМИ и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения 7 июня сообщил, что все заместители министра иностранных дел Республики Армения подали заявления об отставке. Они были отправлены в Аппарат премьер-министра. 8 июня исполняющий обязанности вице-премьера Армении Тигран Авинян подписал заявления об освобождении трех заместителей министра - Авета Адонца, Артака Апитоняна и Гагика Галечяна.