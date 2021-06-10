Местом для саммита Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж, сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.

В Кремле эту информацию подтвердили.

"Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы", — добавляется в сообщении, опубликованном в Twitter.

Встреча президентов США и России состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, США попали в российский список недружественных государств. В МИД отмечали, что сейчас отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него.