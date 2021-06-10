Инциденты на армяно-азербайджанской границе будут до тех пор, пока не будет четкого договора: Левон Тер-Петросян

Споры и инциденты на армяно-азербайджанской границе будут продолжаться до тех пор, пока две страны не подпишут четкое соглашение. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян, возглавляющий список участвующего во внеочередных парламентских выборах АНК, , касаясь возможного негативного воздействия советских границ на арцахский вопрос.

“Допустить это, или нет, зависит не от нас. Международное сообщество от имени Организации Объединенных Наций признало независимость бывших советских республик в границах, существовавших в советское время. Здесь вы ничего не можете изменить. Граница между Арменией и Азербайджаном и есть та советская граница. Пограничные споры будут продолжаться до тех пор, пока Армения не подпишет четкое соглашение с Азербайджаном. Это будет происходить каждый день - похищения пленных, пастухов и т. д. Будет такая нестабильная ситуация», - добавил он. На вопрос, как он видит дальнейшее решение карабахской проблемы, Левон Тер-Петросян отметил, что ожидать от него точной информации будет неверно.

“Путин, Макрон и Байден сегодня разговаривают с Николом (и. о. премьер-министра Никол Пашинян - ред.). Мне нужно знать, каковы намерения партнеров. Они это говорят только Николу. Что касается российских войск, то существует заблуждение, что через 5 лет российские войска уйдут из Карабаха. Почему вы паникуете, что россияне уйдут через пять лет?” - сказал Леон Тер-Петросян. По его словам, Армения должна сделать все возможное, чтобы не допустить выхода населения Карабаха, способствовать возвращению в Арцах тех, кто выехал оттуда из-за войны. Здесь интересы Армении и России совпадают”.