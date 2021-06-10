 В Арцахе работы по поиску останков продолжаются в Джракане и Варанде

Поиски останков военнослужащих - добровольцев, резервистов, погибших в ходе боевых действий в Арцахе, 10 июня продолжались в районах Джракан (Джабраил) и Варанда (Физули).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«С 13 ноября 2020 года спасатели Арцаха проводят поисково-спасательные операции на всех направлениях территорий, находящихся под контролем Азербайджана. В последние месяцы поиски по разным причинам несколько раз прекращались. Периодически между армянской и азербайджанской сторонами происходил обмен останками погибших», - говорится в сообщении ГСЧС.

На подконтрольных Арцаху территориях обнаружены останки 1 563 погибших.