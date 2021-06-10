Изучающих китайский язык в РА стало больше: известны победители конкурса «Мост китайского языка»

В Армении повышается качество преподавания и изучения китайского языка, количество изучающих китайский язык и интерес армянской молодежи к китайской культуре растет, что, в свою очередь, способствует укреплению многовековой дружбы между двумя древними странами, Арменией и Китаем. Именно с этой целью ежегодно в Армении при активных усилиях посольства Китайской Народной Республики (КНР) проводится международный конкурс «Мост китайского языка». Как сообщает «Арменпресс», 9 июня в Армении в онлайн режиме прошли школьные туры конкурса «Мост китайского языка», по итогам которого были определены победители и ряд призеров. Два победителя конкурса отправятся в Китай для участия в финале.

Ежегодный конкурс «Мост китайского языка» - это большое событие, торжественная встреча всех изучающих китайский язык. Он стал ключевой платформой для иностранцев, изучающих китайский язык и знакомых с Китаем. Он известен как «культурный, дружественный и заботливый мост, соединяющий весь мир», - сказал чрезвычайный и полномочный посол Китая в Армении Фан Йонг.

Китайский дипломат подчеркнул, что Китай и Армения - древние страны с многовековой историей и богатыми культурными традициями, становление которых восходит к эпохе Великого шелкового пути.

Несмотря на трудности, вызванные пандемией, посол Фан Йонг убежден, что прагматичное сотрудничество между двумя сторонами откроет новые перспективы для процветания в различных областях, как только пандемия будет остановлена.

«В последние годы армяно-китайские отношения развиваются довольно активно, и сотрудничество в различных сферах, в том числе в образовании, с каждым днем становится все шире. Нам приятно отметить, что благодаря совместным усилиям двух стран качество преподавания китайского языка в Армении все более повышается. Лингвистический университет им. В. Брюсова, Институт Конфуция и Фонд Школа армяно-китайской дружбы принимают активное участие в этой работе, число студентов, изучающих китайский язык, постоянно растет, качество преподавания неуклонно улучшается, в результате чего все больше и больше молодых людей проявляют больший интерес к китайской культуре», - сообщил посол.

На онлайн мероприятии руководитель Управления диаспоры Министерства науки, образования, культуры и спорта Армении Аркадий Папоян также подчеркнул факт многовековой армяно-китайской дружбы и важность двусторонних отношений для нашей страны, заявив, что развитие дружественных отношений отношений с Китаем - одно из стратегических направлений внешней политики Армении.

«Широкий спектр существующих программ сотрудничества между нашими странами, который включает и программы обмена студентами, расширение сотрудничества в образовательной и научно-технической сферах, деятельность Школы армяно-китайской дружбы в Ереване, проведение программ обучения кадров и организацию совместных мероприятий, является важным приоритетом Министерства НОКС. Граждане Армении имеют возможность получить образование в лучших университетах Китая, где, приобретая соответствующие знания и навыки, они вносят свой вклад в развитие Армении», - сказал представитель министерства, поблагодарив лично посольство Китая за проведение такого мероприятия

Студенческий этап международного конкурса «Мост китайского языка» в Армении проводится в восьмой раз, школьный этап - в шестой раз.

Девиз студенческого этапа конкурса этого года был «Один мир, одна семья», что отражает идеологию единства и гармонии китайской нации, воплощает идею сосуществования людей на основе общего учения о равенстве разных культур и цивилизаций, толерантности и взаимоуважения. А школьный этап прошел под девизом «Выше ручки с китайским языком».

«Я надеюсь, что школьники с китайским языком взлетят выше, воплотят свою настоящую мечту о весне жизни, и с помощью этого моста они станут ближе к Китаю и к китайской культуре», - сказал посол Китая.

Конкурс состоял из 4-х этапов: представление вопросов, связанных с культурой, письменный экзамен, презентация на китайском языке, презентация навыков устной речи.

Всего в конкурсе приняли участие 14 участников: 7 школьников и 7 студентов. Студенты учатся в ЕГУ, в Государственном университете Валерия Брюсова, в Армяно-Российском (Славянском) университете, а школьники - ученики школы № 29 имени Андраника Маргаряна, и Школы армяно-китайской дружбы.

Участники продемонстрировали не только свои языковые навыки, но и знания китайской культуры - поэзии, музыки, танца, живописи и даже боевых искусств.

Победитель каждого этпаа имеет возможность поехать в Китай для участия в финале Международного конкурса «Мост китайского языка».

Эту возможность получили учащиеся Школы армяно-китайской дружбы Лилит Оганесян - 1 место, Инесса Пилоян - 2 место, Нане Погосян - 3 место. Победительницей студенческого тура стала Инесса Алавердян, на 2 месте - Мане Варданян, на 3 месте - Анна Арутюнян.

Кроме того, были вручены премии и по ряду номинаций: «Лучшая успеваемость» (победительница среди школьников Тереза Айрапетян, Ованнес Казарян среди студентов), «Симпатии публики» (из школьников: Ануш Багдасарян, из студентов: Лусине Авакова), «Лучший художественный номер» (Эрик Сантросян из школьников, Стелла Егиазарян из студентов), «Лучшая риторическая речь» (из школьников Айастан Амаякян, из студентов Сюзанна Мурадян).

Победители в этих номинациях получат в дар многофункциональное цифровое устройство, предоставленное посольством Китая в Армении.