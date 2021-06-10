Bloomberg: участники саммита G7 поддержат консультации по ядерной сделке с Ираном

Лидеры стран Группы семи (G7), как ожидается, на саммите в Карбис-Бэй объявят о том, что поддерживают проведение консультаций, касающихся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Его журналисты ознакомились с проектом итогового совместного заявления государств. В нем, по сведениям агентства, говорится, что Группа семи "приветствует недавние переговоры о полном возвращении к сделке 2015 года с Ираном по атому". Вместе с тем участники саммита намерены заявить, что "осуждают применение [Ираном] подконтрольных сил и негосударственных вооруженных формирований",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Переговоры о возвращении США и Ирана к СВПД идут в последние недели в Вене. В среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что, как ожидается, их новый раунд начнется в ближайшие выходные дни.

Великобритания намерена провести саммит G7 в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл.