Артур Карташян покинул «Пюник»

Защитник ереванского футбольного клуба «Пюник» Артур Карташян покинул клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию. Артур Карташян - воспитанник «Пюника». 24-летний защитник провел в команде 108 матчей, став автором 6 голов и 1передачи.

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ной», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.