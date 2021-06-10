Стартует чемпионат Европы по футболу

Стартует юбилейный чемпионат Европы по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», впервые в истории футбола групповой этап чемпионата пройдет в 12 городах.

В стартовом матче 11 июня в 23:00 по ереванскому времени сборная Турции сыграет против сборной Италии. 12 июня состоится 3 матча. Уэльс сыграет со Швейцарией (группа A) в 17:00, Дания с Финляндией (группа B) в 20:00 и Бельгия с Россией (группа B) в 23:00.

Чемпионат Европы 2021 пройдет с 11 июня по 11 июля. По случаю 60-летия чемпионата Европы турнир будет проходить в 12 городах: в Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Севилье, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Будапеште и в Амстердаме.