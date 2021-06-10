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Попытаемся не принимать неправильное решение: Тер-Петросян о возможном сотрудничестве в Парламенте

Попытаемся не принимать неправильное решение: Тер-Петросян о возможном сотрудничестве в Парламенте

Армянский национальный конгресс, участвующий во внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в Армении  20 июня, не торопится представлять возможное сотрудничество в Национальном собрании с другими политическими силами.

Лидер списка АНК, первый президент Армении Левон Тер-Петросян на пресс-конференции отметил, что в Парламенте в вопросе сотрудничества они постараются не принять неверного решения.

«Мое предложение Сержу Саргсяну и Роберту Кочаряну, знаете, было отклонено, к нему невозможно вернуться. Другое дело, если мы пройдем в Парламент и возникнет ситуация, в которой ни у кого не будет большинства, нам придется формировать коалицию. Я за коалицию солидарности, хотя так называемая «коалиция» - это способ создать новые проблемы для Армении. Ситуация может меняться каждые полгода, и мы будем в числе стран, которые меняют правительство раз в год. Если другого выхода, конечно, не будет, надо будет попробовать. Мы постараемся не принять неправильное решение», - как передает «Арменпресс», сказал Левон Тер-Петросян.

7 июня в Армении началась предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов. Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. В выборах участвуют более двух десятков партий и партийных объединений.


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