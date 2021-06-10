В Китае приняли закон по противодействию иностранным санкциям

Высший законодательный орган Китая в четверг принял закон по противодействию иностранным санкциям, сообщило Центральное телевидение КНР.

Закон был принят на проходящей в Пекине 29-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В конце марта этого года страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении лиц и организаций из Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Китай ввел ответные меры, в том числе и в отношении Великобритании. Кроме того, в марте США сообщили о расширении санкций в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района, Китай выразил протест и пообещал принять ответные меры.