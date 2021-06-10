Блок демократов Ширинян-Бабаджанян провел предвыборную кампанию в Варденисе

Блок демократов Ширинян-Бабаджанян провел кампанию в общине Варденис Гегаркуникской области.

Как сообщает «Арменпресс», второй в списке блока лидер Христианско-демократической партии Левон Ширинян начал свое выступление со слов из Библии - пора собирать камни.

«Мы выступаем с очень четким предложением превратить Армению в современную страну. Наша парламентская борьба - это настоящая борьба за государственность. Мы должны усилить все силы, чтобы сделать наше государство государством с высокой степенью безопасности. Все это мы сможем сделать только при наличии современной науки, сельского хозяйства, культуры и современных структур», - сказал Левон Ширинян.

Представитель руководящего органа партии «Во имя республики» и глава блока Арман Бабаджанян подчеркнул, что Варденис после 44-дневной войны в Арцахе стал очень уязвимым.

«Нам нужно сосредоточиться на приграничных территориях. У нас есть представление о том, какую работу нам нужно проделать для всего этого», - сказал Бабаджанян.

По его словам, предстоящие внеочередные парламентские выборы определят быть, или не быть Армении. Лидер блока отметил, что сразу после этих выборов станет ясно, будет ли Армения независимой, демократической страной, которая сама решает свою судьбу, или «периферийной провинцией» великой империи.

«На наш взгляд, борьба должна вестись не с коррупцией, а с предательством в государстве», - подчеркнул Бабаджанян, добавив, что в этом направлении им предстоит фундаментальная работа.