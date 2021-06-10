Удар по аэропорту Багдада, где базируются военные США, был нанесен дронами

Удар по международному аэропорту Багдада был нанесен при помощи трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении пресс-службы управления безопасности Ирака, содержание которого приводит телеканал Al Sumaria.

"Международный аэропорт Багдада был атакован тремя БПЛА", - отмечается в заявлении. В нем также подчеркивается, что "силы безопасности [Ирака] намерены преследовать каждого, кому придет в голову нарушить безопасность [страны] и [поставить под удар] стабильность иракского общества".

Аэропорт иракской столицы подвергся обстрелу в среду вечером. Как информировал вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, удар был нанесен по военному лагерю "Виктория", где расквартированы американские военнослужащие. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Кроме того, до удара по аэропорту не менее трех ракет упали на базу ВВС Ирака Балад к северу от Багдада, на которой расквартированы обслуживающие иракские истребители F-16 иностранные специалисты, а также сотрудники американской частной военной компании Sallyport Global,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Между тем, как утверждает телеканал Al Arabiya, обстрел багдадского аэропорта может быть связан с визитом в иракскую столицу командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Исмаила Каани для встреч с представителями руководства Ирака.