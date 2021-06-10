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Удар по аэропорту Багдада, где базируются военные США, был нанесен дронами

Удар по аэропорту Багдада, где базируются военные США, был нанесен дронами

Удар по международному аэропорту Багдада был нанесен при помощи трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении пресс-службы управления безопасности Ирака, содержание которого приводит телеканал Al Sumaria.

"Международный аэропорт Багдада был атакован тремя БПЛА", - отмечается в заявлении. В нем также подчеркивается, что "силы безопасности [Ирака] намерены преследовать каждого, кому придет в голову нарушить безопасность [страны] и [поставить под удар] стабильность иракского общества".

Аэропорт иракской столицы подвергся обстрелу в среду вечером. Как информировал вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, удар был нанесен по военному лагерю "Виктория", где расквартированы американские военнослужащие. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Кроме того, до удара по аэропорту не менее трех ракет упали на базу ВВС Ирака Балад к северу от Багдада, на которой расквартированы обслуживающие иракские истребители F-16 иностранные специалисты, а также сотрудники американской частной военной компании Sallyport Global,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

Между тем, как утверждает телеканал Al Arabiya, обстрел багдадского аэропорта может быть связан с визитом в иракскую столицу командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Исмаила Каани для встреч с представителями руководства Ирака.


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