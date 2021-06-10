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Заявления замминистров иностранных дел об отставке приняты частично: Армен Гевондян

Заявления замминистров иностранных дел об отставке приняты частично: Армен Гевондян

Министерство иностранных дел Республики Армения  30 лет  работало и продолжает работать в интересах Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом после заседания правительства, заявил заместитель министра иностранных дел  Армен Гевондян, отвечая на замечания журналистов, что вместо того, чтобы продолжать работать в интересах государства, замминистры иностранных дел уходят в отставку.

Журналисты поинтересовались сроком полномочий Армена Гевондяна, выясняя, отозвал ли он свое заявление об отставке.

«Все замминистра подали заявления об увольнении, на данный момент они удовлетворены частично», - сказал Армен Гевондян.

Департамент СМИ и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения  7 июня сообщил, что все заместители министра иностранных дел Республики Армения подали заявления об отставке.Они были направлены в канцелярию премьер-министра. 8 июня исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян подписал заявления об освобождении трех заместителей министра - Авета Адонца, Артака Апитоняна и Гагика Галечяна.


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