Участники саммита G7 примут всеобъемлющий план по преодолению пандемии

Лидеры стран Группы семи (G7) примут по итогам саммита в Карбис-Бэй всеобъемлющий план по борьбе с пандемией. Об этом сообщил в среду журналистам помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан.

"Что касается G7, мы сделаем совместное заявление по этому вопросу, и оно будет не только о вакцинах, хотя вакцины будут составной частью. Это будет всеобъемлющий план, нацеленный на то, чтобы помочь положить конец этой пандемии как можно скорее", - сказал он.

Также, по его словам, в рамках G7 были созданы две рабочие группы, которые займутся вопросом открытия границ и возобновления поездок между странами. Он уточнил, что в одном случае это экспертная группа с Великобританией, а во втором - с ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Однако, как подчеркнул Салливан, не стоит ожидать конкретных результатов в этом направлении в ближайшее время. "Мы в настоящий момент не ожидаем никаких конкретных новостей по этому поводу, потому что мы следуем научному подходу и тому, что говорят эксперты в области здравоохранения по поводу подходящего времени и условий для открытия [границ]", - пояснил помощник Байдена.

Великобритания намерена провести саммит Группы семи в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, в нем примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.