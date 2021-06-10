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Евросоюз полностью вакцинировал 100 млн граждан

Евросоюз полностью вакцинировал 100 млн граждан

Государства ЕС полностью вакцинировали от коронавируса около 100 млн своих граждан. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Карбис-Бэй (Великобритания) в преддверии саммита Группы семи (G7), который пройдет 11-13 июня,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 млн своих граждан, и почти 50% взрослого населения [сообщества] вакцинированы одной дозой", - заявила фон дер Ляйен.


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