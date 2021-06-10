Никол Пашинян и Филипп Рикер подчеркнули роль Минской группы ОБСЕ

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера и его делегацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Приветствуя высокопоставленного гостя США, Никол Пашинян отметил развитие армяно-американского сотрудничества, заявив, что визит является хорошей возможностью для обсуждения повестки дня и перспектив двусторонних отношений.

Исполняющий обязанности премьер-министра выразил признательность за послание президента США Джо Байдена об официальном признании и осуждении Геноцида армян и выразил надежду, что это будет способствовать поддержанию стабильности и безопасности в регионе. Никол Пашинян отметил, что признание и осуждение Геноцида армян является возможным фактором региональной безопасности, поскольку вызовы безопасности армянского народа за последние 100 лет не изменились. И развязанная против Арцаха и 44-дневная война показала это, поскольку в эту войну были вовлечены те же акторы, которые организовали и осуществили Геноцид армян.

Исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам отметил, что он впервые находится в Армении и рад побывать в Ереване для обсуждения со своими армянскими коллегами двусторонних отношений. Филипп Рикер передал Никола Пашиняну приветствия госсекретаря США Энтони Блинкена, подтвердив готовность развивать партнерство с Арменией.

Американский чиновник высоко оценил процессы, направленные на развитие демократических институтов в Армении, и парламентские выборы 2018 года назвал образцовыми. Была отмечена готовность американской стороны и впредь помогать Армении в проведении демократических реформ.

Собеседники коснулись ситуации в регионе. Обе стороны отметили важность роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и необходимость шагов для разрядки напряженности. В контексте арцахского вопроса и. о. премьер-министра Армении подчеркнул, что позиция армянской стороны заключается в том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках мирного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ, на основе принципов предложенных сопредседателями.

Никол Пашинян обратил внимание собеседника на необходимость немедленного возвращения военнопленных и других задержанных лиц и немедленного вывода азербайджанских вооруженных формирований с суверенной территории Республики Армения.

Стороны также обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества.