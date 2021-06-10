Армен Саргсян поздравил президента Португалии с Национальным праздником

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Национального праздника направил президенту Португалии Марсело Ребелу де Соуза поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

«Я полон надежды, что продолжающееся расширение армяно-португальского политического диалога будет способствовать многоплановому сотрудничеству между нашими странами», - говорится в поздравительном послании президента Армении.