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Армен Саргсян поздравил президента Португалии с Национальным праздником

Армен Саргсян поздравил президента Португалии с Национальным праздником

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Национального праздника направил президенту Португалии Марсело Ребелу де Соуза поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

«Я полон надежды, что продолжающееся расширение армяно-португальского политического диалога будет способствовать многоплановому сотрудничеству между нашими странами», - говорится в поздравительном послании президента Армении.


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