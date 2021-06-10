Министры торговли Китая и США договорились преодолевать разногласия

Министры торговли Китая и США Ван Вэньтао и Джина Раймондо считают важным диалог между двумя странами по вопросам торгово-экономического сотрудничества и высказались за преодоления разногласий в этой области, сообщило в четверг министерства коммерции Китая.

В ходе состоявшейся телефонной беседы стороны договорились содействовать "здоровому развитию прагматичного сотрудничества в области торговли и инвестиций", говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что целью беседы было "откровенно и по-деловому обменяться мнениями по соответствующим вопросам и взаимным озабоченностям в области торговли между Китаем и Соединенными Штатами",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Министры договорились о продолжении "рабочего общения", сообщает Минкоммерции КНР.

Торговые отношения США и Китая значительно ухудшились во время президентства Дональда Трампа, который ввел тарифы на ряд китайских товаров, Пекин в ответ тоже ввел тарифы.