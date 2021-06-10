Марукян передал Рикеру предложение о применении санкций в отношении руководства Азербайджана

Эдмон Марукян, руководитель фракции «Просвещенная Армения» Национального собрания Республики Армения, направил письмо Филиппу Рикеру, помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским делам, находящемуся с официальным визитом в Ереване. В письме содербится предложение ввести санкции в отношении военно-политического руководства Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом Эдмон Марукян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня я передал свое письмо исполняющему обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филиппу Рикеру, находящемуся с официальным визитом в Ереване. В нем изложены вопросы, касающиеся военных преступлений, планируемых властями Азербайджана, военных посягательств на суверенную территорию Армении, невозвращении военнопленных, также и других нарушений основополагающих принципов международного права», - сообщил Эдмон Марукян.

Депутат предложил наложить жесткие санкции на группу высокопоставленных лиц властей Азербайджана: Ильхама Алиева - президента Азербайджанской Республики, Мехрибан Алиеву - вице-президента Азербайджанской Республики, Закира Гасанова - политика, министра обороны, генерал-полковника Наджмеддин Гусейн оглы, бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики, бывшего первого заместителя министра обороны Вилайет Сулейман оглы Эйвазова, министра внутренних дел, политика, генерал-полковника Эльчин Иса оглы Гули, начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, политика Али Наги оглы Наги - начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, генерал-полковник Орхан Седьяр оглы Султанов, начальника Службы внешней разведки Республики Азербайджана, генерал-полковника Али Хидайет оглы Асадова, премьер-министра Азербайджанской Республики, политика, Сахи Али Гызы Гафарова, спикера Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, политика, Джейхун Азиз оглы Байрамова, министра иностранных дел Азербайджанской Республики.