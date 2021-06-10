Армен Уснунц выступит в Ереване с армянскими музыкантами, живущими за рубежом

16 июня в зале Союза архитекторов Армении саксофонист Армен Уснунц познакомит меломанов с джазовым квартетом, состоящим из талантливых армянских музыкантов, живущих и работающих за рубежом.

Как сообщает «Арменпресс», на концерте прозвучат авторские произведения и обработки известных джазовых мелодий.

«Нашим концертом мы намерены вновь представить нашим любимым слушателям произведения армянских авторов и музыкантов, живущих в Армении и за рубежом, их исполнительское искусство. В составе квартета выступят: один из самых известных джазовых музыкантов Ливана - наш соотечественник, композитор-пианист Артур Сатян, еще один видный представитель ливанской музыкальной сцены, недавно вернувшийся на родину - контрабасист Хачатур Савзян, наш соотечественник Карен Кочарян, проживающий в Бостоне, который сотрудничает с очень известными американскими джазовыми музыкантами, ну и я», - представил Армен Уснунц.