В Арцахе подтвержден один новый случай COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 10 июня подтвержден один новый случай COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 35 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 25 639. Подтверждено 2 757 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 8 187 тестов на COVID-19, из которых 873 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 14 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.