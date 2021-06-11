“Ереванский бестселлер”: лидирует “ Властелин тайн”: армянская литература, май, 2021
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за май.
На первом месте “Властелин тайн” Ашота Агабабяна. В романе «Властелин тайн» впервые представлена одиссея жизни одного из самых скрытных сотрудников госбезопасности СССР ХХ века - легендарного шпиона генерал-майора Ивана (Ованнеса) Ивана Агаянца, человека, о котором запрещено было писать около 90 лет. Эта, казалось бы, невероятная история полностью основана на богатых архивных материалах и на фактических данных. В основе всего этого - невероятные действия главы разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, ставшего впоследствии начальником Особого управления дезинформации Госбезопасности СССР, а затем заместителем начальника разведки СССР, Ивана Агаянца, поднявшего разведку СССР на новый уровень.
На втором месте сборник стихов Ер Кара “Еркар” (длинно). В книгу вошло более 50 произведений Ер Кара, написанных с 2017 года. В центре - местность, где живет Ер Кар, где были сломаны его руки, но автор чудесным образом вспоминает свои сломанные руки.
На третьем месте - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008 - 2009 годах, когда автор скрывался. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае - декабре 2008 года в газете “Айкакан жаманак”. “В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я с некоторым подозрением отнесся к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. Когда я перечитал написанное мною 10 лет назад, в моей душе поднялась настоящая буря. Я понял, что настал час победы народа...”,- пишет Никол Пашинян.
На четвертом месте “Баку” Ваана Тотовенца. В романе единственный Левон, единственный сын Марты и Вираба, супружеской пары, борющейся с нищетой, становится невинной мишенью капиталистического мира. Он вооружен высокими идеями, он символ и залог победы всей трехтомной книги. Прообразом Левона был сын Ваана Тововенца.
На пятом месте - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.
На шестом месте горизонтали - книга Левона Неса (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.
На седьмом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они оставались в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...
На восьмом месте - сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах ...
На девятом месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.
На десятом месте вновь Гоар Навасардян с книгой “Памятные мгновения”. В ней изложена история, описывающая дорогу, ведущую от дружбы к любви, которая протекает незаметно. Но чистая любовь, дошедшая до небес, также незаметно и завершается, оставив в замерзшем воздухе сотни безответных вопросов, пустоту и боль. На страницах книги все последующие этапы разрыва, ни один из которых не проходит легко и бесследно, и через которые, независимо от причин и вероятности примирения, проходят все. Избавиться от этого невозможно, каким бы великим не было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить. Эта повесть - бесконечная смена воспоминаний о прожитых счастливых мгновениях и удушающей тоски.
“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.
Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.
В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).
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