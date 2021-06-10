Ваан Керобян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения

9 июня и. о. министра экономики Ваан Керобян принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури. Как передает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью Министерства экономики сообщило, что во встрече участие приняли и заместители министра Варос Симонян и Нарек Терьян.

Приветствуя гостя, Ваан Керобян отметил, что в последнее время сотрудничество с Ираном довольно активизировалось, с находящимися в Армении делегациями достигнут ряд договоренностей о расширении сотрудничества в различных направлениях экономики.

Исполняющий обязанности министра подчеркнул необходимость скорейшей реализации совместных программ и инициатив. В ответ посол сообщил, что иранская сторона уже разработала дорожную карту и график реализации совместных программ, в которых определены приоритеты программ, и наличие графика дорожной карты позволит в короткие сроки реализовать программы, включенные в повестку армяно-иранского сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили повестку дня, касающуюся торговли, промышленности (в том числе химической промышленности), фармацевтики, туризма и других сфер, включая реализацию перспективных программ, привлечение инвестиций, также эффективную организацию экспорта и импорта между Арменией и Ираном. Считая важным двустороннее сотрудничество в области фармации, Ваан Керобян сообщил, что в ближайшее время для обсуждения возможностей сотрудничества в этой области и достижения договоренностей планируется рабочий визит в Иран представителей ряда армянских фармацевтических компаний.

Особое внимание было уделено развитию межрегионального сотрудничества между двумя странами. Обе стороны отметили, что при эффективной организации двустороннего сотрудничества объемы товарооборота и туристические потоки между двумя дружественными странами значительно увеличатся. В этом контексте и. о. министра коснулся необходимости прямых рейсов из Еревана в Исфахан, отметив, что открытие прямого рейса также будет способствовать развитию отношений между двумя странами. Посол предложил с соответствующим иранским органом - Комитетом по туризму создать совместную рабочую группу, которая будет разрабатывать совместные туристические пакеты для привлечения туристов из Европы.

Аббас Бадахшан Зохури сообщил, что иранские строительные компании заинтересованы в участии в программах строительства и реабилитации участка дороги Сисиан-Каджаран дороги Север-Юг. В ходе встречи Ваан Керобян подчеркнул важность проекта международного транспортного коридора «Персидский залив - Черное море» и выразил готовность в рамках своих полномочий внести свой вклад в реализацию этого проекта.

Касаясь Меморандума о взаимопонимании, подписанного 24 мая между Министерством экономики Республики Армения и Министерством дорог и градостроительства Республики Иран, Ваан Керобян сказал, что министерство уже сформировало рабочую группу по реализации меморандума во главе с заместителем министра Варосом Симоняном.

В ходе встречи стороны договорились предпринять четкие шаги по разработке совместных проектов, способствующих развитию экономики в интересах как стран, так и народов, и в кратчайшие сроки реализовать уже существующие программы.