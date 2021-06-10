В Армении подтверждено 76 новых случаев COVID-19, выздоровели 167 человек

По состоянию на 11:00 10 июня в Армении подтверждено 76 новых случаев COVID-19, 167 заболевших вылечились. Есть 4 летальных исхода. За последние сутки проведено 3 291 тестов. Всего проведено 1 114 887 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 223 460 случаев COVID-19, 214 857 из которых вылечились, есть 4 478 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 033 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, однако смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 092.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.