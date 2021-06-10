В молодежном чемпионате Европы по боксу участие примут 8 армянских спортсменов

Главный тренер молодежной сборной Армении Карен Агамалян объявил имена боксеров, которые примут участие в чемпионате Европы среди юношей до 22 лет. Чемпионат пройдет в Италии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса. Армению в 8 из 10 мужских весовых категорий будут представлять: Сейран Егикян - 49 кг, Рудольф Гарбоян - 52 кг, Артур Базеян - 56 кг, Жоржик Марутян - 60 кг, Беник Никогосян - 64 кг, Армен Машакарян - 69 кг, Вагтанг Арутюнян - 75 кг, Амбарцум Акопян - 81 кг. В женской борьбе под руководством Арутюна Назаряна выступят Гаяне Тер-Барсегян (48 кг) и Анжелика Степанян (57 кг). Сборная Армении выедет на чемпионат 13 июня.