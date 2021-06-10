Нобель Арустамян аккредитован на Евро-2020

Футбольный обозреватель телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян аккредитован на чемпионат Европы по футболу.

«Спортивный обозреватель Нобель Арустамян аккредитован на чемпионат Европы. Это замечательно: Спасибо, УЕФА», - как сообщает «Арменпресс», это написала пресс-секретарь МИД Российской Федерации Мария Захарова.

8 июня стало известно, что футбольного обозревателя российского телеканала «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна не аккредитовали на ЕВРО-2020.

Вот что написал об этом российский обозреватель Василий Уткин. «Если в мире есть несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян, по сути, не работает на чемпионате Европы. Он не был аккредитован, Нобель не был аккредитован! Потому что аккредитация должна быть одобрена оргкомитетами всех городов, а Баку заблокировал Нобеля, который, кстати, родился в Баку. Что это, как не лишение человека возможности заниматься своей профессией на основании убеждений и национальности? «Оргкомитет чемпионата Европы Баку, примите мое ледяное презрение», - написал Уткин в социальных сетях.

Чемпионат Европы 2021 пройдет с 11 июня по 11 июля. По случаю 60-летия чемпионата Европы турнир будет проходить в 12 городах: в Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Севилье, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Будапеште и в Амстердаме.