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СМИ: при обрушении здания в Мумбаи погибли не менее 11 человек

СМИ: при обрушении здания в Мумбаи погибли не менее 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, не менее 18 получили травмы при обрушении дома в индийском мегаполисе Мумбаи. Как сообщает в четверг телеканал NDTV, инцидент произошел поздно вечером в среду.

По его информации, двухэтажный жилой дом рухнул на другое строение в квартале трущоб Малад. На месте обрушения идут спасательные работы, власти полагают, что под обломками могут оставаться люди. Ранее журнал India Today информировал об 11 погибших и семи пострадавших. Отмечалось, что спасателям удалось извлечь из-под завалов 15 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Спасатели также эвакуируют людей из другого трехэтажного строения, которое находится в аварийном состоянии. По предварительной информации, причиной обрушения могло стать подтопление здания - на западном побережье Индии начинается сезон дождей, в Мумбаи прошел первый в этом году муссонный ливень.


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