СМИ: в Афганистане убили не менее шести сотрудников сил безопасности

По меньшей мере шестеро сотрудников сил безопасности были убиты, более 10 человек получили ранения в результате подрыва автомобиля недалеко от военной базы в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом в четверг сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

По его данным, инцидент произошел около 02:00 по местному времени (00:30 мск),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации телеканала, радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за случившееся.