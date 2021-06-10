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СМИ: в Афганистане убили не менее шести сотрудников сил безопасности

СМИ: в Афганистане убили не менее шести сотрудников сил безопасности

По меньшей мере шестеро сотрудников сил безопасности были убиты, более 10 человек получили ранения в результате подрыва автомобиля недалеко от военной базы в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом в четверг сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

По его данным, инцидент произошел около 02:00 по местному времени (00:30 мск),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации телеканала, радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за случившееся.


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