Гала-концерт Международного конкурса-фестиваля песен Арно Бабаджаняна состоится 11 июня

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ереванский государственный музыкально-педагогический колледж имени Арно Бабаджаняна и культурная общественная организация “Камертон” провели онлайн-конкурс-фестиваль песен Арно Бабаджаняна, посвященный 100-летию композитора. Как передает «Арменпресс», МНОКС сообщает, что гала-концерт Международного онлайн конкурса-фестиваля песен Арно Бабаджаняна состоится 11 июня в 19:00 в концертном зале “Арно Бабаджанян”. В рамках гала-концерта выступят победители конкурса-фестиваля, и состоится церемония награждения.

В онлайн конкурсе-фестивале участие приняли 69 исполнителей из Республики Армения, Республики Арцах, Российской Федерации, Литовской Республики и Республики Грузия. Участники выступали в 3-х возрастных группах. Главный приз был вручен студентке Ереванского государственного музыкально-педагогического колледжа имени Арно Бабаджаняна Нарине Матевосян (ученица профессионального класса Анны Мусаелян). 7 участников заняли первое место в разных возрастных группах, 15 участников заняли второе место, 12 участников заняли третье место. Юные исполнители также были награждены 4-й и 5-й премиями и поощрительными дипломами.

В жюри конкурса-фестиваля были народные артисты Республики Армения Ерванд Ерзнкян, Мартин Вардазарян, Раиса Мкртчян, заслуженный деятель искусств Республики Армения Армен Юснунц, заслуженный деятель искусств Республики Армения Эмма Петросян, заслуженный деятель культуры Республики Армения Наира Гюрджинян.