Дороги, детские сады, водопроводы: на программы субсидирования от общин поступило около 810 заявок

В Министерство территориального управления и инфраструктуры Республики Армения на программы субсидий на 2021 год от разных общин поступило около 810 заявок. Они разнообразные: дороги, детские сады, водопроводы, энергосбережение. В беседе с «Арменпресс» начальник отдела по обращению с твердыми отходами Управления содействия территориальным программам Министерства территориального управления и инфраструктур Нарине Аветян отметила, что по предварительным данным это около 50 млрд драмов, хотя финансирование на этапе проектирования может незначительно измениться. Из этой суммы около 26 миллиардов - государственное софинансирование.

«В настоящее время общины разрабатывают полные пакеты. Пакет состоит из проектов и документов. На данный момент у нас есть около 180 полных пакетов с их проектами. Первое заседание межведомственной комиссии состоялось в мае, было представлено 106 программ. Скажу, что все регионы активно представляют программы субсидирования. По количеству программ за последние два года отличается администрация Гегаркуникской области. По стоимости программ я бы назвала Сюникскую область, там реализуются более крупные программы. Котайк, Арагацотн и другие также достаточно активны», - представила Нарине Аветян.

Представитель министерства отметила, что в этом году, согласно предварительным заявкам, около 25% поданных программ связаны с благоустройством дорог, около 15% связаны с водоснабжением и орошением, также много заявок в области энергетики, энергосбережения и освещения. Есть потребность в строительстве и ремонте детских садов. В центре внимания ремонт общественных зданий - домов культуры, музыкальных школ. Стоимость представленного сообществом проекта софинансируется в соотношении 30 - 70%. Размер зависит от сферы, расположения поселка. Целью программы субсидий является сбалансированное территориальное развитие, поэтому, чем дальше община от столицы, тем выше софинансирование со стороны государства.

Есть много программ субсидирования с участием благотворителей, что является важным компонентом. Чтобы позволить третьей стороне участвовать в проектах, внесены соответствующие изменения. В программах, которые инвесторы финансируют на 20% и больше, увеличивается и доля государственного финансирования.

«Мы поощряем трехстороннее сотрудничество, участие донорских организаций и благотворителей. У нас есть хороший пример реализации мер по энергосбережению с ПРООН. С прошлого года реализуется программа повышения энергосбережения многоквартирных домов, 20-25% которой софинансирует ПРООН. Иначе говоря, общине это обходится дешевле. На самом деле у нас есть программы с участием благотворителей, что очень приветствуется», - сказала Нарине Аветян.

Сотрудница министерства отметила, что, исследования бюджетов общин показывает, что раньше на капитальные затраты тратилось очень мало денег, теперь же общины делают все, чтобы увеличить финансирование капитальных затрат.

«За это время потенциал общин значительно вырос. В первый год, когда мы получали заявки, они занимали одну или две страницы, теперь посмотрите, какие пакеты они представляют. Кроме того, жители общин видят проделанную работу, участвуют в процессе. Мы потребовали проведения общественных слушаний. Другими словами, сами жители должны говорить, что в данный момент необходимо для их общины - освещение или детский сад», - добавила Нарине Аветян.

Анна Гзирян