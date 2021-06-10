Reuters: при крушении военного самолета в Мьянме погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли при крушении в четверг военного самолета в районе города Мандалай в Мьянме. Об этом со ссылкой на пожарную службу города сообщило агентство Reuters.

Информация о типе воздушного судна пока не приводится.

Агентство "Синьхуа" со ссылкой на военных отмечает, что в самолете находились 14 человек, а катастрофа произошла в условиях непогоды. Сейчас на месте ЧП проводится спасательная операция, два человека были госпитализированы, отмечает агентство,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вместе с тем мьянманский независимый портал Mizzima на своей странице в Facebook сообщил, что на борту небольшого самолета, который вылетел из аэропорта Нейпьидо, всего находились 12 человек, восемь из которых погибли. По данным портала, среди жертв могли быть высокопоставленные военные, однако Mizzima подчеркивает, что данная информация пока не подтверждена.

Китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные СМИ в свою очередь сообщил, что на борту самолета находились 16 человек.