Европейские индексы - 09-06-21
МОСКВА, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.38% и составил 15581.14 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.19% и составил 6563.45 пункта, британский FTSE снизился на 0.20% и составил 7081.01 пункта, а российский RTSI вырос на 1.10% и составил 1674.75 пункта.
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