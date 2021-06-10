Европейские индексы - 09-06-21

МОСКВА, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.38% и составил 15581.14 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.19% и составил 6563.45 пункта, британский FTSE снизился на 0.20% и составил 7081.01 пункта, а российский RTSI вырос на 1.10% и составил 1674.75 пункта.