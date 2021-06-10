Газета “Айастани Анрапетутюн”: Статус Арцаха - краеугольный камень окончательного решения проблемы

«Вчера на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул арцахскую проблему, представив подходы, направленные на ее решение. По его словам, вопрос о статусе Арцаха должен быть согласован с участием стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции, но на данный момент акцент должен быть сделан не на этом, а на возвращении к мирной жизни в регионе.

Напомним, что Арцах решил вопрос о своем статусе и судьбе еще в 1991 году. На референдуме, состоявшемся 10 декабря, за независимость проголосовало 99,01%. Народ Арцаха референдум своей независимости и весь процесс присоединения к Родине провел в соответствие со всеми положениями Конституции СССР, то есть не только в смысле восстановления исторической справедливости, но и юридически весь процесс был законен.

Статус Арцаха является краеугольным камнем окончательного урегулирования конфликта, без него он никогда не будет урегулирован или, по крайней мере, будет временным и чреват серьезными и плохими последствиями. Хотя разные государства, в первую очередь страны-сопредседатели Минской группы, так или иначе, упоминают вопрос о статусе, однако, не уточняется, будет ли Арцах под контролем Азербайджана до принятия окончательного решения о статусе или сохранит статус, который у него был до войны. Это и ряд других вопросов окажут ключевое и значительное влияние на будущий статус Арцаха».

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