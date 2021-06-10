Газета “Айастани Анрапетутюн”: Патриотизм нужно переводить в практические шаги

«Не секрет, что когда не решены вопросы безопасности, в данной стране инвестиций не может быть. Это бесспорно. Однако давайте рассмотрим обратную сторону медали. Это бесспорно, когда речь идет о капитале другого «национальности». И если мы говорим о капитале нашей «национальности», то, обеспечив ее приток и оживив экономику, мы скорее сможем способствовать решению проблем безопасности. Но для этого государство должно работать так, чтобы армянский предприниматель, большой или малый, понимал, что в какой бы точке мира он ни находился, он силен, а его капитал постоянен, если усилия прилагаются во благо Родины.

Великий мудрец и полководец Нжде приводил в пример Израиль: «Он победил, потому что высший противовес принадлежит нации, которая представлена и выражается через ее элиту. Он победил, потому что его долгом было стремиться к личному счастью, но во благо Израиля».

Наше государство должно работать! Поскольку не все армяне, владеющие средствами, осознают пользу служения Родине, да, они могут быть патриотами, но в глубине своей души они не проникнуты Армянством. Они патриотизм не переводят в практические шаги. Государство должно работать с ними по их собственной психологии. Представляя им какие интересы они смогут иметь, делая для родины, какие плоды они смогут пожинать, какую репутацию приобретут. И при этом предоставлять соответствующие гарантии».

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