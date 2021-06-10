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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Обсуждение вопроса статуса Арцаха становится неизбежным

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Обсуждение вопроса статуса Арцаха становится неизбежным

«Ситуация вокруг Республики Арцах постепенно возвращается в политическую повестку дня международных организаций и крупных государств. Они, фундаментальное и долгосрочное решение вопроса, считая приоритетным, большое значение придают возобновлению политических переговоров в этом направлении. Примечательно, что государства, которые ранее стремились сохранять нейтралитет и ограничить свое участие в текущих политических переговорах по Арцаху, в этом процессе уже принимают активное участие.

В этой связи примечательно, что Федеративная Республика Германия, которая в прошлом всегда избегала высказывать какое-либо мнение по этому поводу, также начала проявлять интерес к этому вопросу. Однако, с другой стороны, существует факт, что она является ближайшим партнером Турции в Европе».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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