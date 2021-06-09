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Российский защитник Петр Тен продолжит выступать за футбольный клуб «Урарту»

Российский защитник Петр Тен продолжит выступать за футбольный клуб «Урарту»

Российский защитник Петр Тен продолжит выступать за футбольный клуб «Урарту». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт «Урарту», футболист и клуб продлили трудовое соглашение.

Добавим, что 30-летний футболист присоединился к команде зимой 2021 года. Тен принял участие в 16 официальных матчах в составе «Урарту».


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