Российский защитник Петр Тен продолжит выступать за футбольный клуб «Урарту». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт «Урарту», футболист и клуб продлили трудовое соглашение.

Добавим, что 30-летний футболист присоединился к команде зимой 2021 года. Тен принял участие в 16 официальных матчах в составе «Урарту».