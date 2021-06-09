Российский защитник Петр Тен продолжит выступать за футбольный клуб «Урарту»
Российский защитник Петр Тен продолжит выступать за футбольный клуб «Урарту». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт «Урарту», футболист и клуб продлили трудовое соглашение.
Добавим, что 30-летний футболист присоединился к команде зимой 2021 года. Тен принял участие в 16 официальных матчах в составе «Урарту».
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