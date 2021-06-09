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Блок «Свободная Родина» провел предвыборную кампанию в Абовяне, Раздане и Чаренцаване

Блок «Свободная Родина» провел предвыборную кампанию в Абовяне, Раздане и Чаренцаване

Блок «Свободная Родина» 9 июня провел предвыборную кампанию в городах Абовян, Раздан и Чаренцаван.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе блока, кандидаты и сторонники блока прошли 20 июня по многолюдным местам городов, призывая сделать правильный выбор и проголосовать за блок «Свободная Родина».

Граждане обращались к лидерам блока с наиболее волнующими их вопросами, чаще всего о восстановлении безопасности Армении и дальнейшей судьбе Арцаха.

Подробно были представлены подходы «Свободной Родины», в частности, вопросы преодоления односторонней внешней ориентации, восстановления военного потенциала, международного признания независимости Арцаха.


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