Депутат НС Амазасп Даниелян представил прошение об отставке

Член фракции «Мой шаг» Национального Собрания Армении Амазасп Даниелян 9 июня представил прошение об отставке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт НС.

«Согласно ч.2 ст.155 Конституционного закона «Регламент Национального Собрания», если в течение одной недели после публикации прошения об отставке депутат отзывает его в письменной форме, спикер НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает свое прошение об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и оглашает Председатель НС. С момента опубликования протокола прошение об отставке считается принятым», - говорится в сообщении.