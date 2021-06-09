Движение «5165» планирует создание министерства репатриации: избирательная кампания движения в Котайке

В третий день избирательной кампании движение «5165» начало свои встречи с площади Карена Демирчяна в Чаренцаване. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе движения, лидер движения Карин Тоноян и члены-основатели движения представили гражданам свою предвыборную программу.

«Мы собрали вокруг себя молодых, хорошо образованных молодых людей. Сегодня армяне хотят достойной Армении, заботы, а не торговли - политической и культурной. Хозяин этой страны - еще не подкупленное должностями и деньгами поколение, которое очень хочет служить Родине. Если лидер будет честным, справедливым, преданным Родине, то и люди будут такими.

Я никогда не думала, что буду заниматься политикой, но это уже не политика. Судьба Армении зависит от каждого из нас. Это уже освободительная борьба», - сказала Карин Тоноян.

Участники движения «5165» прошлись по городу, выслушали озабоченности горожан и поднятые вопросы. Заслуженный артист Республики Армения, основатель движения Арсен Григорян подчеркнул важность участия диаспоры в развитии Армении.

«Мы хотим создать министерство репатриации, так как убеждены, что репатриация может быть полезной во всех сферах. У нас не было государства на протяжении веков, но наша культура, наша Армянская Апостольская церковь сохраняли нас, приняв на себя роль государства. Сегодня мы не имеем права быть невнимательными к нашей культуре, нашей церкви, нашей идентичности, нашим традициям и ценностям», - сказал Григорян.

Затем участники движения «5165» встретились с горожанами на площади Конституции в Раздане. Они говорили о необходимых для построения национального государства действиях, роли и значении образования, эффективного управления государством. Особое внимание было уделено ситуации на границе, были обсуждены причины такого исхода войны.