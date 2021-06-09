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Надаль вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Надаль вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в матче 1/4 финала Надаль (3-й номер посева) обыграл аргентинца Диего Шварцмана (10) со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

За выход в свой 14-й финал "Ролан Гаррос" в карьере Надаль поспорит с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1) и итальянцем Маттео Берреттини (9).


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