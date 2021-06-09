Роберт Кочарян обещает превратить Ереван в стройплощадку и создать новые рабочие места

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список блока «Армения», заявил на митинге в Нор Норке, что их цель - превратить Ереван в строительную площадку, создать рабочие места и улучшить качество жизни людей.

«Что мы должны сделать, чтобы построить безопасную страну, защищенную страну? Что мы должны сделать, чтобы улучшить качество вашей жизни, что мы должны сделать, чтобы укрепить солидарность и любовь в стране? Мы должны устранить это правительство, этого человека», - как сообщает Арменпресс, сказал Кочарян.

По словам второго президента, хотя он и не из Еревана, с годами полюбил этот город и стал ереванцем.

«Мы проделали здесь большую работу. Мы изменили тип города. Мы постарались сделать все, чтобы столица была более современной, живой и яркой. Напомню, что в 1997-98 годах в городе было всего 3 освещенных улицы, бензин продавался в канистрах возле цистерны. Такой была реальность. Мы возвращаемся, чтобы превратить город в стройплощадку, создать рабочие места, улучшить качество вашей жизни», - заключил Кочарян.