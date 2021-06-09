Пашинян представил осуществленные программы и реформы, которые не проводились на протяжении 30 лет

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», представил на митинге в Гюмри, какие программы и реформы во время его пребывания в должности премьера были реализованы в Армении впервые за последние 30 лет. Как сообщает Арменпресс, Пашинян представил логику возглавляемого им правительства.

«Мы ходили в те места, голоса жителей которых не были слышны, мы защищали тех, кто был беззащитен, мы уважали тех, к кому относились с презрением, мы кланялись тем, на кого раньше смотрели свысока», - подчеркнул Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра, возглавляемое им правительство предоставило квартиры воспитанникам детского дома, которых государство обманывает десятилетиями.

«Кроме того, мы предоставили дома беженцам из Азербайджана, перед которыми у государства были обязательства. Вы помните, сколько раз объявлялась об устранении зоны бедствия? Мы пришли и выделили сразу 3 млрд драмов на жилищные нужды 277 семей, перед которыми государство не выполняло свои обязательства более 30 лет. Мы построили дороги, которые не строились и не ремонтировались на протяжении 30 лет», - подчеркнул Пашинян.