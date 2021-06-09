Блок «Честь имею» представил свою программу в Гегаркуникской области

Блок «Честь имею» посетил Гегаркуникскую область в рамках предвыборной кампании. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба блока «Честь имею».

Председатель РПА, третий президент Республики Армения Серж Саргсян вместе со своими товарищами по команде встретился с жителями области, представил основные положения предвыборной программы блока.

Серж Саргсян также коснулся приоритетных проблем Гегаркуникской области, путей их решения, ответил на вопросы жителей.