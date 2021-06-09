«Гражданский договор» обещает обеспечить в ближайшие годы 7% -ный экономический рост

Партия «Гражданский договор» планирует обеспечить в ближайшие годы 7% -ный экономический рост, сократив бедность в два раза. Как сообщает Арменпресс, об этом во время митинга в Гюмри заявил председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по экономическим вопросам, член партии «Гражданский договор» Бабкен Тунян.

«Кроме того, мы планируем снизить уровень безработицы до 10%. Мы планируем, чтобы пенсия достигла уровня, при котором человек может прожить, а не была такой, чтобы даже на хлеб из потребительской корзины не хватало», - сказал Тунян.

По словам Туняна, действующее правительство также понимает, какие возможности у него есть на данный момент.

«Люди говорят, что они придут и простят всем займы, и надеются, что большинство людей им поверит. Кто такое говорит, знайте, что вас просто обманывают, потому что прощать кредиты, повышать пенсии, но не повышать налоги - такого не бывает, это бывает только в сказках», - подчеркнул Тунян.