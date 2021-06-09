Азиатские индексы - 09-06-21

ТОКИО, 9 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.35% и составил 28860.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.28% и составил 1957.14 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.32% и составил 3591.40 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 28742.63 пункта.