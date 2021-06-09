Азиатские индексы - 09-06-21
ТОКИО, 9 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.35% и составил 28860.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.28% и составил 1957.14 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.32% и составил 3591.40 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 28742.63 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 20:01 Артак Давтян принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ
- 19:30 Блок «Честь имею» представил свою программу в Гегаркуникской области
- 19:21 «Гражданский договор» обещает обеспечить в ближайшие годы 7% -ный экономический рост
- 19:17 Предстоящие на 10 июня мероприятия
- 19:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-06-21
- 19:01 Азиатские индексы - 09-06-21
- 18:54 Сенаторы потребовали от администрации Байдена ответа в связи с помощью Азербайджану
- 18:26 И.о. министра юстиции Армении направил видеообращение на сессии Генассамблеи ООН
- 16:08 Главное о COVID на 9 июня в Грузии: смертность вновь увеличилась
- 15:57 Лидеры G7 на саммите в Карбис-Бэй обсудят последствия пандемии для бедных стран
- 15:49 Члены движения «5165» представили избирателям Ванадзора свою предвыборную программу
- 15:27 В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
- 15:04 Ваграм Думанян с послом Туркменистана обсудил перспективы сотрудничества
- 14:44 Дмитрий Гунько ушел с поста главного тренера «Ноа»
- 14:38 «Арарат-Армения» не продлил контракт с Рашиди
- 14:35 «Масдар» начинает первую инвестиционную программу в сфере возобновляемой энергетики Армении
- 14:13 Италия в ближайшие недели полностью выведет своих военных из Афганистана
- 14:09 Варшам Геворгян во время боя с азербайджанским спортсменом ожидает поддержки армянских болельщиков
- 14:05 В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
- 13:53 Армения готова приступить к реализации его предложения сопредседателям Минской группы ОБСЕ: Пашинян
- 13:29 Лавров проведет переговоры со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку
- 13:22 Блок «Честь имею» делает все, чтобы ослабить общественное напряжение: Давид Арутюнян
- 13:09 Ереван и Ростов-на-Дону подписали пятилетнюю программу сотрудничества
- 12:52 Возвращение армянского пленного Пашинян считает положительным шагом для ослабления напряженности
- 12:49 Эксперты составили рейтинг лучших в мире городов для жизни в 2021 году
12:54, 03.06.2021
Просмотрели 3041 раз Генеральный секретарь ОБСЕ выразила полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы
21:38, 03.06.2021
Просмотрели 1697 раз Всемирный почтовый союз решил не регистрировать ксенофобские марки Азербайджана
09:49, 02.06.2021
Просмотрели 1430 раз Пашинян представил подробности встречи с Макроном и телефонного разговора с Путиным
12:56, 05.06.2021
Просмотрели 1282 раз Попытки ВС Азербайджана провести фортификационные работы на территории Армении предотвращены
16:04, 04.06.2021
Просмотрели 1166 раз Царские усыпальницы, драгоценные предметы: в Верин и Неркин Навер обнаружены уникальные находки