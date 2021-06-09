Эдмон Марукян пригласил Никола Пашиняна на дебаты

Эдмон Марукян, возглавляющий предвыборный список партии «Просвещенная Армения», приглашает на дебаты исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, Марукян заявил об этом во время видеообращения, которое было опубликовано на его странице в Facebook.

«Никол Пашинян, я приглашаю тебя на дебаты, чтобы поговорить о настоящем и будущем. Очевидно, что эти дебаты - это не те дебаты, которые ты хочешь провести с бывшими президентами, а те дебаты, которые хочет услышать гражданин Республики Армения и которые имеют отношение к нашему настоящему и будущему.

Я готов обсуждать эти вопросы в прямом эфире на любом телеканале. Жду ответа Никола Пашиняна», - сказал Марукян.