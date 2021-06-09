Сенаторы потребовали от администрации Байдена ответа в связи с помощью Азербайджану 

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендез сказал госсекретарю Энтони Блинкену, что отказ администрации Байдена от ограничений резолюции 907 относительно помощи США Азербайджану дал «зеленый свет» режиму Алиева «действовать безнаказанно».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки (ANCA), данное заявление было сделано 8 июня во время слушаний в комитете по международным отношениям с госсекретарем Блинкеном о приоритетах внешней помощи администрации президента Байдена на 2022 финансовый год.

Госсекретаря Блинкена также спросили также о продолжающейся помощи США Азербайджану, продолжающегося незаконного захвата армянских военнопленных режимом Алиева и связей США с автократическим режимом Турции Эрдогана.

Во время заседания комитета Сената по международным отношениям председатель Менендез объяснил: «Я был разочарован тем, что администрация дала зеленый свет продлению отмены резолюции 907, несмотря на нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. Теперь, после отмены резолюции 907 состоялось вмешательство в фактический территориальный суверенитет Армении, возник пограничный вопрос, Баку отказался от освобождения фактических военнопленных конфликта в нарушение международного права... Я думаю, что Азербайджан действует безнаказанно, т.к. когда мы отказались от резолюции 907, мы дали им зеленый свет».

Госсекретарь Блинкен в ответ, заявил: «Мы должны продолжать изучать это. В частности, я активно работал над этим, добиваясь возвращения пленных, участвуя в реальных переговорах по обсуждению фактического решения и работая над этими вещами, и я надеялся, что мы получим немного поддержки. Но я думаю, что мы должны продолжать изучать этот вопрос в будущем».

Во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Брэд Шерман сказал секретарю Блинкену: «Администрация выдала отказ по резолюции 907, разрешив продажу оружия Азербайджану, и я надеюсь, что вы пересмотрите это в свете нарушений территориальной целостности Азербайджаном не Нагорного Карабаха, хотя это важно, а самой Армении в условиях неспровоцированной агрессии».

Во время слушаний подкомитета по ассигнованиям на иностранные операции председатель Барбара Ли отметила, что она будет задавать вопрос относительно Нагорного Карабаха и отмены ограничений по резолюции 907 на помощь Азербайджану, и запросила письменный ответ от госсекретаря Блинкена.

Что касается Турции, сенатор Менендез заявил: «Сегодня в Турции арестовано огромное количество журналистов и адвокатов, и они находятся в тюрьмах. С моей точки зрения, Турция постоянно нарушает международное право, когда она угрожает Кипру и его исключительной экономической зоне, когда объявляет экономическую зону, ведущую к Ливии, которая вообще не признается, вмешивается в экономическую зону Греции, когда она участвует в агрессии против Армении через Азербайджан, когда она играет гнусную роль в Ливии. Итак, что мы делаем, чтобы противостоять Турции при Эрдогане? И я говорю «Турция при Эрдогане», потому что речь идет не о турецком народе, а, безусловно, о его лидере».